Il mercato di Cagli da qualche anno sta perdendo bancarelle e clientela e secondo il capogruppo di minoranza Alberto Mazzacchera va rilanciato tornando ad essere una vetrina del territorio: "Il Mercato del Mercoledì di Cagli, istituto nel 1289, è una tradizione plurisecolare che ha scandito la vita economica e sociale della città. Tuttavia negli ultimi anni questa “istituzione“ storica una fase di difficoltà: diversi ambulanti, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, hanno ridotto la loro presenza, complice la concorrenza di outlet e vendite online. Come gruppo di minoranza abbiamo presentato nel recente Consiglio comunale finalizzata ad aprire una riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Mercato “perde i colpi“ dopo 736 anni