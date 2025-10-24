Il mercato dei dilettanti | le nuove trattative È già finita tra Baldaccio Bruni e bomber Valori Intanto il Rassina annuncia l’ingaggio di Certini

AREZZO La Baldaccio Bruni e Riccardo Valori si separano. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della formazione della Valtiberina che ha comunicato l’interruzione consensuale del rapporto con l’attaccante, arrivato dal Sansepolcro, che lascia quindi dopo pochi mesi la maglia biancoverde. "A Riccardo va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata e il nostro in bocca al lupo per gli impegni calcistici futuri" scrive la Baldaccio Bruni nella nota che annuncia la separazione. Nella giornata di ieri è arrivata intanto l’ufficialità del nuovo allenatore del Rassina. I casentinesi dopo aver salutato e ringraziato Carlo Squillantini hanno affidato la guida tecnica della prima squadra a Marcello Certini, lo scorso anno vincitore del campionato a Stia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

