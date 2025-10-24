Milano – Tra tutti i ricordi dei loro viaggi distrutti dal rogo del 29 agosto 2021, Alessandro Villa e la moglie sono riusciti a salvare un quadro acquistato in una riserva indiana degli Stati Uniti, la figura stilizzata di una donna e di un uomo disegnata con la sabbia. La famiglia, nei quattro anni trascorsi nel limbo, in attesa di poter rientrare in casa, si è allargata: sono nati due bambini, un “motivo di gioia” fra i tanti disagi e ostacoli da superare. Sono tra i primi residenti del grattacielo di 18 piani in via Antonini, la Torre dei Moro ribattezzata Torre Seta e in fase di riqualificazione, a cui è stato riconsegnata l’abitazione, una delle “villette“ che fanno parte del complesso avvolto dalle fiamme in una domenica di fine agosto, bruciato in pochi minuti come un cerino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maxi-rogo della torre dei Moro e la speranza, prime famiglie a casa: “Quattro anni di limbo. Ma ora abbiamo due figli”