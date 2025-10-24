Il Massimo per la città l’ensemble d’archi del Teatro Massimo in concerto

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Massimo per la Città”, la campagna di concerti diffusi ideata dalla Fondazione Teatro Massimo, torna con un nuovo appuntamento domenica 26 ottobre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa (Piazza Europa, 40). L'iniziativa mira a portare la musica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Massimo Citt224 L8217ensemble D8217archi