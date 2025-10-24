Il Massimo per la città l’ensemble d’archi del Teatro Massimo in concerto
“Il Massimo per la Città”, la campagna di concerti diffusi ideata dalla Fondazione Teatro Massimo, torna con un nuovo appuntamento domenica 26 ottobre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa (Piazza Europa, 40). L'iniziativa mira a portare la musica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
