Violenza, memoria e immagini: a cinquant’anni dal delitto che sconvolse l’Italia, Arezzo ospita la riflessione su un caso che cambiò per sempre la percezione sociale dello stupro. Oggi, alle 18, nei locali dell’associazione culturale Tra Tevere e Arno, nella ex Chiesa Madonna del Duomo di via Oberdan, sarà presentato " I fatti del Circeo " di Serena Terziani (Le Monnier). L’autrice, dottoressa di ricerca alla Sapienza di Roma, dialogherà con la giornalista Lucia Bigozzi, nell’iniziativa promossa dall’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea, che da sempre si occupa di promuovere riflessioni sulla memoria storica e i fenomeni sociali che hanno segnato la vita del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il massacro del Circeo e la svolta sul femminicidio