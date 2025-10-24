Il marito la massacra di botte e la chiude nel loro negozio lei telefona alla polizia e poi sviene tra le braccia degli agenti

Calci, pugni e schiaffi contro la moglie malata anche quando è inerme sul pavimento del negozio di famiglia. Lei con le ultime forze chiama i soccorsi, quando la polizia arriva si trascina sanguinante fino all'ingresso e sviene tra le braccia degli agenti. Succede a Catania, dove un uomo di 34. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Fadwa Barghouti invia un messaggio a suo marito Marwan, dopo la notizia che non sarà rilasciato oggi. Ti stiamo aspettando, la tua famiglia, il tuo popolo che ti ama e che tu ami. Sei sempre stato del popolo e per il popolo, mio amato, e presto ci incontreremo - facebook.com Vai su Facebook

“Ti ammazzo, ti massacro”. Paladina delle #donne indagata per stalking, gli sms choc all’ex marito #30settembre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/09/30/news/domitilla-shaula-di-pietro-stalking-ex-compagno-violenza-accuse-massacro-a - X Vai su X

Incubo tra le mura di casa. Massacra di botte la moglie per le camicie piegate male. Marito violento allontanato - Anzi, la condanna era già arrivata nel 2022, con tanto di ordine di protezione e divieto di avvicinarsi alla moglie. Segnala ilrestodelcarlino.it

Musicista massacrato di botte a Monti: la Cassazione ha deciso che ci sarà un terzo processo - Terzo processo sull'omicidio volontario di Alberto Bonanni, il musicista massacrato di botte a Monti a giugno 2011 ... Segnala fanpage.it

Botte a marito e figlia, denunciata - Per anni marito e figlia minorenne hanno subito in silenzio vessazioni, insulti e violenze da parte della donna, specie quando esagerava con l'alcol. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it