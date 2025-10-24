Il MaR fra mezzo il contest letterario che unisce le due sponde dello Stretto è già un successo

Il contest “Il MaR fra mezzo” è già in corso, avviato proprio qualche giorno fa. Il concorso letterario ha origini nelle due sponde dello Stretto.Qual è la sua genesi? “Mentre a Messina si andava delineando il movimento MessinaScrive - spiega Daniela Scuncia - si prospettava l’ipotesi di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

