Il Manchester United prepara un doppio trasferimento da 120 milioni di euro per Amorim
Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Manchester United ha stanziato 120 milioni di euro da spendere per due acquisti su richiesta dell’allenatore Ruben Amorim. I Red Devils hanno avuto un’estate impegnativa portando Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Senne Lammens, ma pochi all’Old Trafford si illuderanno che sia abbastanza. Secondo Fichajes, il Man Utd sta ora preparando le mosse per Oihan Sancet e Ousmane Diomande per gennaio. Il rapporto afferma che Amorim è desideroso di fare irruzione nel suo vecchio club, lo Sporting Lisbona, per Diomande, anche se il difensore della nazionale della Costa d’Avorio è ricercato anche da squadre del calibro di Liverpool e Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
