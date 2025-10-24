Il Made in Italy protagonista del vertice per la pace in Medio Oriente

Formitalia, azienda toscana di Quarrata, ha firmato l’allestimento del Conference Center di Sharm el-Sheikh dove è stato siglato l’accordo di pace per Gaza. Un esempio di eccellenza italiana che porta il design nazionale al centro della diplomazia mondiale. «È come essere stati, nel nostro piccolo, parte di un momento storico», dice Lorenzo David Overi, ceo del gruppo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Made in Italy protagonista del vertice per la pace in Medio Oriente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sequestro falso Made Italy, 5,5 milioni accessori moto-auto - facebook.com Vai su Facebook

Le sfide del Made in Italy a DNE 2025: il Nord Est tra innovazione, export e formazione - DNE 2025: Massimo Bitonci, Vincenzo Marinese, Alberto Baban, Carlo Bagnoli e Fabrizio Vigo protagonisti del panel dedicato all’export e alla ... Lo riporta affaritaliani.it

Al MFGS 2025 premiati i protagonisti e le eccellenze dalla filiera Made in Italy - I riconoscimenti, consegnati in occasione del Milano fashion global summit, sono stati assegnati alle realtà italiane che si distinguono in innovazione, artigianalità, formazione e strategie di cresci ... Come scrive msn.com

Al via Made in Italy. Ceramica protagonista - Inizia oggi Made in Italy 2025, e Faenza addobbata a festa, si trasforma in una grande mostra mercato ceramica con tanti eventi collaterali, oltre trenta esposizioni, concerti e aperture museali ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it