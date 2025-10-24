Il lucido delirio dell’assassino | Le 14 coltellate? Pensavo 2 L’odio per il nuovo compagno di Luciana | Puffo

Milano – Ammette che “sì sì, sono stato io”, ma poi finge di non sapere di aver massacrato l’ex compagna con una raffica di fendenti: “Io pensavo due coltellate, non 14”. Dice che voleva “farle del male sì, ucciderla no”, ma il video dell’aggressione mostra i colpi sferrati con una violenza impressionante al volto e al collo. Per ammazzare. Sostiene che non ce l’aveva con lei, bensì con “loro”, facendo riferimento al nuovo compagno di Luciana Ronchi, che in maniera dispregiativa chiama più volte “Puffo” davanti ai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia e agli investigatori del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

