Il libro postumo di Virginia Giuffre riapre il caso Epstein e le accuse al principe Andrea
Nel libro postumo Nobody’s Girl, Virginia Giuffre descrive la rete di abusi orchestrata da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell e ripercorre gli incontri sessuali con il principe Andrea, confermando accuse già oggetto di cause e accordi extragiudiziali. 🔗 Leggi su Laverita.info
