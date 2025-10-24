Il legale della compagna del 38enne di Penne trovato morto in un supermercato | Accuse prive di fondamento

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accuse infondate quelle che i familiari di Andrea Costantini, il 38enne di Penne trovato senza vita il 15 settembre nella cella frigo di un supermercato di Termoli, hanno mosso sostenendo che il giovane non si sia suicidato tanto da aver presentato una denuncia alla procura di Larino ipotizzando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

legale compagna 38enne penneAndrea Costantini, 38enne trovato morto nella cella frigo del supermercato. I genitori contro la compagna: «È stata lei, voleva lasciarla» - Lo hanno messo nero su bianco (con tanto di foto allegate) i genitori di Andrea Costantini, il ... Segnala ilmessaggero.it

legale compagna 38enne penne"Andrea non si è ucciso" - I genitori di Andrea Costantini, il 38enne di Penne trovato senza vita in un discount di Termoli, hanno presentato un esposto per omicidio e, in subordine, istigazione al suicidio ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Legale Compagna 38enne Penne