Il legale della compagna del 38enne di Penne trovato morto in un supermercato | Accuse prive di fondamento

Accuse infondate quelle che i familiari di Andrea Costantini, il 38enne di Penne trovato senza vita il 15 settembre nella cella frigo di un supermercato di Termoli, hanno mosso sostenendo che il giovane non si sia suicidato tanto da aver presentato una denuncia alla procura di Larino ipotizzando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

