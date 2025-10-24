Il Leccio di San Martino delle Scale entra tra gli Alberi Monumentali di Sicilia
Monreale – Un nuovo riconoscimento impreziosisce il patrimonio naturale di Monreale. Il maestoso Leccio (Quercus ilex) che svetta in via Giulio Natta, a San Martino delle Scale, è stato ufficialmente inserito nell’Elenco degli Alberi Monumentali di Sicilia, pubblicato dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Si tratta del primo albero censito e segnalato nel . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
