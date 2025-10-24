Il ladro che si nasconde nel materasso per sfuggire alla polizia | le immagini della cattura

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai messo alle strette dalla polizia, un ladro ha provato a sfuggire all'arresto "giocandosi" l'ultima carta: il nascondiglio sotto il letto. Un estremo tentativo che è servito a ben poco. Il 27enne Billy Bird, dopo giorni di segnalazioni e indagini, è stato arrestato dalla polizia del Kent, in. 🔗 Leggi su Today.it

