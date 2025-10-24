Il ladro che si nasconde nel materasso per sfuggire alla polizia | le immagini della cattura
Ormai messo alle strette dalla polizia, un ladro ha provato a sfuggire all'arresto "giocandosi" l'ultima carta: il nascondiglio sotto il letto. Un estremo tentativo che è servito a ben poco. Il 27enne Billy Bird, dopo giorni di segnalazioni e indagini, è stato arrestato dalla polizia del Kent, in. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella zona della spiaggia di tufo di Posillipo viene ritrovato cadavere Padre Angelo. Era un prete molto amato. Ma quali segreti nasconde la sua morte? Quali confessioni avrebbe potuto rendere il gesuita se fosse stato interrogato dalla polizia? E mentre il co - facebook.com Vai su Facebook
Ladro sorpreso dalla polizia, si nasconde sotto al letto per sfuggire all’arresto: il video degli agenti - Un filmato ripreso dalla bodycam della polizia mostra Billy Bird, 27 anni, nascosto sotto un letto per evitare l’arresto dopo una serie di furti tra ... Si legge su fanpage.it