Un nuovo modello di bomba planante russa, dotata di un piccolo motore a turbogetto, è comparsa nel conflitto in Ucraina. Già da più di un anno, l'aviazione di Mosca sta utilizzando un particolare kit di modifica per normali bombe a caduta libera denominato UMPK (acronimo russo traducibile come modulo unificato di planata e correzione), prodotto dalla Jsc Tactical Missiles Corporation. La combinazione bomba+Umpk probabilmente è stata introdotta per la prima volta sul Sukhoi Su-34, con l'aereo spesso visto in filmati mentre trasporta quattro bombe Fab-500 equipaggiate con kit aggiuntivo. Risulta che l'UMPK comprenda un sistema di navigazione satellitare e una guida inerziale, e la bomba grazie a questa modifica vede la sua gittata utile arrivare sino a circa 40 chilometri se lanciata da media altitudine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il kit UMPK e la nuova “bomba-razzo” russa: come funziona e come supera le difese ucraine