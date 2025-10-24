Il Gusto del Futuro | talento esperienza visione | il talk all' ExFadda
SAN VITO DEI NORMANNI - Continuano a San Vito Dei Normanni gli “Appuntamenti Galattici”, nell'ambito del Nodo Galattica all'interno del laboratorio Urbano ExFadda. Mercoledì 29 ottobre 2025, dalle 16:30 ci sarà un incontro dal titolo “Il Gusto del Futuro: talento, esperienza, visione”, un talk. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
