Il Gusto del Futuro | talento esperienza visione | il talk all' ExFadda

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - Continuano a San Vito Dei Normanni gli “Appuntamenti Galattici”, nell'ambito del Nodo Galattica all'interno del laboratorio Urbano ExFadda. Mercoledì 29 ottobre 2025, dalle 16:30 ci sarà un incontro dal titolo “Il Gusto del Futuro: talento, esperienza, visione”, un talk. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

