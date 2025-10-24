Il ’Guglielmi’ riparte dal classico di Stoppard Pannofino in scena con Acquaroli e Sassanelli

La stagione di prosa, musica e danza del teatro Guglielmi di Massa apre ufficialmente i battenti stasera alle 21 (repliche fino a domenica) con un protagonista d’eccezione, Francesco Pannofino, che con Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli mette in scena un classico di Tom Stoppard, poliedrico autore britannico originario della Cechia, premio Oscar per la sceneggiatura di ’Shakespeare in love’: anche questo lavoro ha un che di scespiriano. Rosencrantz e Guildenstern sono morti (vincitore di un Tony Award) analizza infatti le vicende di due personaggi che sembrano minori nell’Amleto, ma che invece hanno molto da raccontare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

