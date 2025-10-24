Il guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla | il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto

Palermo, 24 ottobre 2025 – " Un guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro". Così la polizia scientifica descriveva quella prova recuperata nella Fiat 127, rubata, usata dai killer dell'ex presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. E di quel guanto parlò anche il ministro degli Interni dell’epoca, Virginio Rognoni, in un’informativa urgente al Parlamento, dopo il delitto che aveva sconvolto Palermo e l'Italia. Ma, stranamente, di quel reperto, che pure era stato fotografato dentro l'auto dopo il suo ritrovamento, non fu dato atto nel rapporto che la Squadra mobile aveva stilato nel febbraio del 1980, a meno di un mese dell’omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

