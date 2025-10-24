Il guanto che poteva inchiodare gli assassini di Piersanti Mattarella è sparito | arrestato l’ex prefetto che lo fece scomparire
La Direzione investigativa antimafia ha notificato gli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, nell’ambito delle indagini sul depistaggio relativo all’ omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato il 6 gennaio 1980 a Palermo. L’accusa è di aver reso dichiarazioni false e di aver contribuito a far sparire una prova cruciale che avrebbe potuto identificare gli esecutori materiali del delitto. Al centro dell’inchiesta condotta dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, c’è un guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Non poteva che essere in una giornata uggiosa la presentazione de Il signore delle acque. #stasera Giuseppe Zucco presenta Il signore delle acque (Nutrimenti), un romanzo originale per scrittura e tono, in cui il lettore è accompagnato alla ricerca delle ri - facebook.com Vai su Facebook