La Direzione investigativa antimafia ha notificato gli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, nell’ambito delle indagini sul depistaggio relativo all’ omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato il 6 gennaio 1980 a Palermo. L’accusa è di aver reso dichiarazioni false e di aver contribuito a far sparire una prova cruciale che avrebbe potuto identificare gli esecutori materiali del delitto. Al centro dell’inchiesta condotta dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, c’è un guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il guanto che poteva inchiodare gli assassini di Piersanti Mattarella è sparito: arrestato l’ex prefetto che lo fece scomparire