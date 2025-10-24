Giorgia Meloni ha portato al Consiglio europeo la voce dell’Italia che dice basta a un Green Deal che sembra scritto apposta per affondare l’economia. Nel faccia a faccia con Ursula von der Leyen, la premier ha detto basta ai prezzi folli dell’elettricità che strangolano automotive e industrie energivore. La sua richiesta di misure urgenti è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il Green Deal Ue è autodistruttivo (in tutti i sensi)