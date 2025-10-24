Il Green Deal Ue è autodistruttivo in tutti i sensi
Giorgia Meloni ha portato al Consiglio europeo la voce dell’Italia che dice basta a un Green Deal che sembra scritto apposta per affondare l’economia. Nel faccia a faccia con Ursula von der Leyen, la premier ha detto basta ai prezzi folli dell’elettricità che strangolano automotive e industrie energivore. La sua richiesta di misure urgenti è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Consiglio europeo annacqua il Green deal per non perdere «competitività», la legge di bilancio del governo Meloni vuole tagliare sui mezzi pubblici, Papa Leone XIV dice che la Chiesa sta coi centri sociali, agli ex magazzini generali di Roma faranno un altr - facebook.com Vai su Facebook
Il Green Deal europeo va cancellato perché così com’è ora rischia di creare una crisi sociale enorme, senza però ridurre i costi ambientali. La transizione ecologica va compiuta progressivamente e in maniera bilanciata, altrimenti rischiamo di far crollare defini - X Vai su X
Green deal: l’UE ha davvero cambiato idea? - La revisione del Green Deal: l'UE apre ai biofuel. Da finance-bullet.it
La Ue ridimensiona il green deal: flessibilità per diesel e benzina - Von der Leyen passa la revisione dei target sulle emissioni zero ... Da repubblica.it
Green Deal, «basta follie verdi»: ecco gli stop e i tre paletti di Meloni - La premier ha indicato le tre condizioni del Governo italiano per procedere con la transizione ecologica e la legge europea per il clima ... Si legge su msn.com