Il Green Deal Ue è autodistruttivo in tutti i sensi

24 ott 2025

Giorgia Meloni ha portato al Consiglio europeo la voce dell’Italia che dice basta a un Green Deal che sembra scritto apposta per affondare l’economia. Nel faccia a faccia con Ursula von der Leyen, la premier ha detto basta ai prezzi folli dell’elettricità che strangolano automotive e industrie energivore. La sua richiesta di misure urgenti è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

