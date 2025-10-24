Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rassicurato sullo stato di salute del governo, sottolineando che non c’è alcun rischio sulla tenuta della maggioranza. Secondo Tajani, il centrodestra resta una coalizione forte, il cui punto di forza è proprio la presenza di tre forze politiche differenti che collaborano pur mantenendo le proprie identità. «Non è una caserma – ha spiegato – ma un luogo di confronto e discussione. Avere opinioni diverse, anche in campo economico, non significa litigare, ma arricchire il dibattito politico». Il vicepremier ha poi evidenziato che, alla fine, nei momenti decisivi, il centrodestra vota sempre insieme, e questo rappresenta il vero elemento di coesione della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il governo Meloni cade? La risposta di Tajani spiega tutto