Il governatore Schifani a Confcommercio Sicilia | In finanziaria 35 milioni di euro per imprese e famiglie

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. L’appuntamento, alla presenza dell’assessore regionale per l’Economia Alessandro Dagnino e caratterizzato da un clima di assoluta cordialità e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il governatore Schifani a Confcommercio Sicilia: “In Finanziaria 35 milioni per imprese e famiglie” - Atteso incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. Riporta blogsicilia.it

governatore schifani confcommercio siciliaConfcommercio Sicilia incontra Schifani. Sostegno a imprese e famiglie siciliane - Atteso incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il presidente di Confcommercio Sicilia, ... radiortm.it scrive

governatore schifani confcommercio siciliaSostegno alle imprese e alle famiglie, Schifani mette sul piatto 35 milioni di euro - Il governatore ha fornito rassicurazioni durante l'incontro con il presidente di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti ... Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Governatore Schifani Confcommercio Sicilia