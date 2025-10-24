Il Giornale presenta 100 giorni a Milano Cortina 2026 Il racconto dei Giochi

Lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 9.30, presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, si terrà l’evento “A 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026”, promosso dal quotidiano Il Giornale. Una mattinata di approfondimenti, racconti e visioni sul futuro di uno degli appuntame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Giornale presenta "100 giorni a Milano Cortina 2026. Il racconto dei Giochi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

IN AGENDA/ Domani l'operatore umanitario Gennaro Giudetti presenta a Taranto "Con noi. Come loro" https://www.giornaleditaranto.com/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=12990:in-agenda-domani-l-operatore-umanitario-gennaro-giudetti-prese - facebook.com Vai su Facebook

Jury Magliolo presenta «True», il nuovo album tra folk e rock - X Vai su X

Usa: Biden presenta team Covid-19 e promette 100 mln vaccini in 100 giorni - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato formalmente il team sanitario che lo aiutera' a superare la pandemia di coronavirus e ha annunciato gli obiettivi di ... Come scrive milanofinanza.it