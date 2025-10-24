Il gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics come Magic ma con le pensioni

L’Inps parla ai giovani nella fiera del fumetto e del cosplay più importante d’Italia. L’Istituto, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione al Lucca Comics & Games 2025 e lo fa con una rinnovata veste nerd. Tanti i gadget per i visitatori della fiera, tra cui carte da collezione ideate per scoprire il mondo delle pensioni e del lavoro. Con la sua presenza a Lucca, l’Inps sceglie di appropriarsi di un importante spazio in uno degli eventi culturali che è ormai un’istituzione europea per gli appassionati di manga e comic, gaming e serie tv. Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi ai temi del welfare e della previdenza, sdoganando linguaggi nuovi che sempre più si allontanano dal burocratese e dallo stile degli atti della Pubblica Amministrazione – a dire il vero già abbandonati da tempo, con comunicazioni sempre più a portata di cittadino anche sui canali ufficiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

