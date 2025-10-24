Il gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics come Magic ma con le pensioni

Quifinanza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps parla ai giovani nella fiera del fumetto e del cosplay più importante d’Italia. L’Istituto, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione al Lucca Comics & Games 2025 e lo fa con una rinnovata veste nerd. Tanti i gadget per i visitatori della fiera, tra cui carte da collezione ideate per scoprire il mondo delle pensioni e del lavoro. Con la sua presenza a Lucca, l’Inps sceglie di appropriarsi di un importante spazio in uno degli eventi culturali che è ormai un’istituzione europea per gli appassionati di manga e comic, gaming e serie tv. Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi ai temi del welfare e della previdenza, sdoganando linguaggi nuovi che sempre più si allontanano dal burocratese e dallo stile degli atti della Pubblica Amministrazione – a dire il vero già abbandonati da tempo, con comunicazioni sempre più a portata di cittadino anche sui canali ufficiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il gioco di carte dell8217inps al lucca comics come magic ma con le pensioni

© Quifinanza.it - Il gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics, come Magic ma con le pensioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

gioco carte dell8217inps luccaIl gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics, come Magic ma con le pensioni - L’Inps torna al Lucca Comics 2025 con uno stand informativo e card da collezione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare ... Come scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Gioco Carte Dell8217inps Lucca