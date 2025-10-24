Il giardiniere che arrotonda lo stipendio spacciando

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrotondava facendo il pusher. Un giardiniere romano di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari del nucleo operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo e della stazione di Cecchina, impegnati in un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nell'area Castelli romani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

