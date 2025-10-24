Il giallo di suor Anselmina Karimi trovata morta in convento Fermata una consorella
È avvolta nel mistero la morte di suor Anselmina Karimi, 65 anni, trovata senza vita nella sala pranzo di un convento a Nkabune, alla periferia di Meru, in Kenya. Secondo quanto riportano i media locali, una consorella è stata fermata dalla polizia. Gli investigatori ipotizzano che la religiosa, molto conosciuta anche in Italia, sia stata uccisa. A ogni modo, bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per chiarire le cause del decesso. Il ritrovamento del cadavere. Il macabro ritrovamento risale allo scorso 12 ottobre. Come riporta Brescia Today, il corpo senza vita di suor Anselmina Karimi presentava numerosi lividi, concentrati soprattutto su mani e gambe, e tracce di sangue da bocca a orecchie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
