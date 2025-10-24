Il giallo del guanto scomparso e il ruolo dell’ex prefetto Piritore | cosa si sa e cosa no sull’omicidio di Piersanti Mattarella
Era un semplice guanto di pelle quello che uno dei due killer di Piersanti Mattarella, tuttora senza volto e senza nome, aveva lasciato sbadatamente cadere nella Fiat 127 usata per fuggire dal luogo del delitto. Un oggetto come tanti, soprattutto in una giornata fredda come quella del 6 gennaio 1980, che a distanza di anni poteva diventare la prova regina e consegnare elementi decisivi per individuare chi sparò all’allora presidente della Regione Sicilia con una calibro 38. Ma nel 2018, quando vennero riaperti gli scatoloni nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto Mattarella dalla procura di Palermo, di quel guanto non c’era più traccia. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il guanto del killer di Piersanti Mattarella sparito nel nulla: il giallo della prova regina di un delitto ancora irrisolto - Secondo la procura di Palermo, fu occultato dall'ex funzionario della Mobile Filippo Peritore, finito ai domiciliari per depis ... Lo riporta quotidiano.net
Delitto Mattarella, il giallo del guanto di pelle dimenticato dai killer nella Fiat 127. «Preoccupanti stranezze» nella gestione del reperto sparito - La descrizione della polizia scientifica è quello che rimane, insieme ad alcune foto, di un pezzo della storia ... Riporta msn.com