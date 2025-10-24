Il giallo del guanto scomparso e il ruolo dell’ex prefetto Piritore | cosa si sa e cosa no sull’omicidio di Piersanti Mattarella

Era un semplice guanto di pelle quello che uno dei due killer di Piersanti Mattarella, tuttora senza volto e senza nome, aveva lasciato sbadatamente cadere nella Fiat 127 usata per fuggire dal luogo del delitto. Un oggetto come tanti, soprattutto in una giornata fredda come quella del 6 gennaio 1980, che a distanza di anni poteva diventare la prova regina e consegnare elementi decisivi per individuare chi sparò all’allora presidente della Regione Sicilia con una calibro 38. Ma nel 2018, quando vennero riaperti gli scatoloni nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto Mattarella dalla procura di Palermo, di quel guanto non c’era più traccia. 🔗 Leggi su Open.online