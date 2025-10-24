Il giallo del guanto dei killer di Piersanti Mattarella Secondo l' accusa lo fece sparire Piritore
«Un guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro": così la polizia scientifica descrisse il guanto recuperato nella Fiat 127 usata dai killer dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella trovata qualche ora dopo il delitto. Una delle prove sull'inchiesta che, secondo l’accusa, sarebbe stata fatta sparire dall’ex funzionario della Mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il giallo del guanto dei killer di Piersanti Mattarella. Secondo l'accusa lo fece sparire Piritore - La sua presenza sul luogo dell'omicidio in una foto della Scientifica ... Lo riporta msn.com
Un ex poliziotto agli arresti per l’omicidio di Piersanti Mattarella: “Fece sparire il guanto del killer, indagini deviate per 40 anni” - Secondo l'accusa quando Piritore venne sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer - Come scrive infodifesa.it
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato ex poliziotto - Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Dia con l’accusa di depistaggio delle indagini sull’omicidio dell’ex presi ... corrieredellacalabria.it scrive