Era il 23 marzo del 1988 quando Luca e Marirosa furono ritrovati senza vita nel bagno di casa di lei, in una villetta di Policoro. “ Intossicazione da monossido di carbonio”: questa la causa della morte ufficiale, stabilita dagli inquirenti all’epoca dei fatti. Fu liquidata così la morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, come un banale incidente domestico. Una versione che non ha mai convinto la famiglia di lui che ancora invoca verità e giustizia, soprattutto adesso che, alla luce di nuove e recenti tracce, il giallo dei fidanzati di Policor o sembra svelare uno scenario piuttosto oscuro. Il dramma dei due fidanzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il giallo dei fidanzati di Policoro, dopo 36 anni spunta una lettera: “C’è una parte di me che voglio cancellare”