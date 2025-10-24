Il giallo dei fidanzati di Policoro dopo 36 anni spunta una lettera | C’è una parte di me che voglio cancellare
Era il 23 marzo del 1988 quando Luca e Marirosa furono ritrovati senza vita nel bagno di casa di lei, in una villetta di Policoro. “ Intossicazione da monossido di carbonio”: questa la causa della morte ufficiale, stabilita dagli inquirenti all’epoca dei fatti. Fu liquidata così la morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, come un banale incidente domestico. Una versione che non ha mai convinto la famiglia di lui che ancora invoca verità e giustizia, soprattutto adesso che, alla luce di nuove e recenti tracce, il giallo dei fidanzati di Policor o sembra svelare uno scenario piuttosto oscuro. Il dramma dei due fidanzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fidanzati di Policoro, perizia “Duplice omicidio mascherato da incidente”/ De Magistris “Indagini ostacolate” - Fidanzati di Policoro, perizia choc: "Duplice omicidio mascherato da incidente". Da ilsussidiario.net
Fidanzati morti nel 1988 a Policoro, la perizia: “Fu un duplice omicidio mascherato da incidente domestico” - Nuova perizia sulla morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta: segni di violenza, anomalie e richieste di verità dopo decenni. Riporta blitzquotidiano.it
Fidanzati di Policoro, spunta una lettera: «Voglio cancellare una parte di me». Festini, droga e "tutta l'alta società": le testimonianze - Quasi quarant’anni dopo la tragica morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, ritrovati senza vita in una villetta di Policoro (Matera) il 23 marzo 1988, emergono nuovi elementi ... Lo riporta msn.com