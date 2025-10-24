Il Garante contro Ranucci | Le sue parole infondate
Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la Privacy, ha voluto rispondere a Sigfrido Ranucci. Il giornalista aveva attaccato il governo Meloni accusandolo di utilizzare l’organismo per pressione politica sui giornalisti investigativi. Parole che, ha spiegato Stanzione, «rischiano di essere percepite come un tentativo di indebito condizionamento dell’attività decisoria del Garante, chiamato a pronunciarsi su due reclami avanzati nei confronti della trasmissione da lui diretta». Il presidente ha voluto rassicurare sull’indipendenza dell’Autorità da lui guidata. L’attacco: «Parole di una gravità senza precedenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
