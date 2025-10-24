Il Gambassi si impone a Pontedera E passa agli ottavi di Coppa Toscana
Bellaria Pontedera 1 Gambassi 3 GS BELLARIA CAPPUCCINI: Hoxha, Ceccanti, Tammaro, Martinelli, Fiorentini, Giorgi, Bullari, Castiglioni, Gambini, Napoli, Cavallini. A disp.: Donati, Masoni L., Bracaloni, Martolini, Hysa, Marianelli, Fiumalbi, Matteoli. All. Masoni S. GAMBASSI: Sabatini, Buscè, Signorini (84’ Baragli), Dini (71’ Ezzyani), Posarelli, Salucci, Dussol (60’ Vanni), Oliva (75’ Kamberi), Fontanelli, Borgognoni (75’ Scarselli), Beconcini A disp.: Turini. All. Falco Arbitro: Sow di Pistoia Reti: 8’ Cavallini; 38’ Dini; 48’pt Fontanelli (G); 80’ Beconcini PONTEDERA – Al campo sportivo Orsini il Gambassi va subito sotto, poi cala il tris e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Toscana di Prima Categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Da lanazione.it