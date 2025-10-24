il futuro prende vita con ameca al palacongressi il robot umanoide

Un robot che parla, risponde alle domande, gesticola e aggrotta la fronte quando non capisce qualcosa. Non è fantascienza da Star Wars, ma il futuro che si può toccare con mano, al Palacongressi di Rimini grazie a Z!ng – Zone of Innovation and Growth, uno dei più importanti eventi dedicati alla tecnologia in Italia, organizzato da Var Group. Iniziato ieri, l’appuntamento porta fino a stasera oltre tremila professionisti del mondo tech e dell’ intelligenza artificiale. Tra gli stand figurano colossi come Samsung, Lenovo, Ibm, Amazon e molti altri: perché stare al passo con l’innovazione, in questo campo, è una corsa continua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

