Il furto al Louvre diventa uno spot per il montascale
Doveva essere il colpo del secolo, è diventato una beffa internazionale. Mentre la Francia si interroga su come sia stato possibile che il museo più famoso del mondo sia stato violato in pieno giorno, in Germania c'è chi trasforma la rapina del Louvre in una campagna pubblicitaria virale. "Quando devi muoverti velocemente": è lo slogan lanciato dalla Bocker, azienda di Werne, che ha scoperto con stupore che il montascale usato dai ladri per calarsi dalle finestre del museo era proprio uno dei suoi modelli. "Trasporta i vostri tesori fino a 400 chili in modo silenzioso", recita ancora lo spot, accolto sui social tra ironia e scandalo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
