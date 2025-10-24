Il furto al Louvre diventa uno spot per il montascale usato dai ladri
Doveva essere il colpo del secolo, è diventato una beffa internazionale. Mentre la Francia si interroga su come sia stato possibile che il museo più famoso del mondo sia stato violato in pieno giorno, in Germania c'è chi trasforma la rapina del Louvre in una campagna pubblicitaria virale. "Quando devi muoverti velocemente": è lo slogan lanciato dalla Bocker, azienda di Werne, che ha scoperto con stupore che il montascale usato dai ladri per calarsi dalle finestre del museo era proprio uno dei suoi modelli. "Trasporta i vostri tesori fino a 400 chili in modo silenzioso", recita ancora lo spot, accolto sui social tra ironia e scandalo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
#news Furto al Louvre. INTERPOL diffonde un nuovo poster-alert https://www.journalchc.com/2025/10/24/furto-al-louvre-interpol-diffonde-un-nuovo-poster-alert/ I beni oggetto del furto sono ora visibili anche attraverso l’applicazione #ID-Art, che consente - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, la finestra del colpo diventa "attrazione" turistica #louvre #parigi #23ottobre Vai su X
Louvre, il furto diventa marketing: Böcker riconosce la sua scala e fa pubblicità - L’impresa di Werne, in Renania, ha deciso di sfruttare la vicenda in una campagna pubblicitaria che ha rapidamente fatto il giro del web ... Lo riporta ilsole24ore.com
Il furto al Louvre diventa uno spot per il montascale usato dai ladri - L'appuntamento quotidiano del Labrador: aspetta ogni giorno il camioncino dei gelati Svolta sull’omicidio di Mattarella, arrestato l’ex prefetto: «Fece sparire il guanto del killer per depistare le ... msn.com scrive
Furto al Louvre, la ditta che produce il montacarichi usato dai ladri e lo spot che fa discutere - La tedesca Böcher scrive su Instagram: “Quando bisogna andare in fretta” sotto l’immagine del montacarichi circondato dalla polizia. Riporta msn.com