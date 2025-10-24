Il furto al Louvre alimenta l' ironia del web dall' instant marketing geniale e virale ai meme tutti ridono dei gioielli rubati

L'azienda tedesca del montacarichi usato dai ladri ha sfruttato l'occasione. E anche i social si scatenano con immagini e video beffardi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il furto al Louvre alimenta l'ironia del web, dall'instant marketing geniale e virale ai meme tutti ridono dei gioielli rubati

Argomenti simili trattati di recente

Corriere della Sera. . Furto al Louvre: un nuovo video mostra i ladri uscire dal museo su un montacarichi e fuggire in scooter. Quattro giorni dopo l’audace colpo al museo di Parigi, un nuovo video della fuga dei ladri è emerso sui social: le immagini mostrano d - facebook.com Vai su Facebook

Furto al Louvre, la finestra del colpo diventa "attrazione" turistica #louvre #parigi #23ottobre - X Vai su X

I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca - Il furto di ieri, domenica 19 ottobre 2025 al museo del Louvre, magari è stato ispirato da uno dei tanti film o serie come Lupin o Ocean's Twelve ... Lo riporta rtl.it