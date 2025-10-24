Il focus della Ssc Napoli sui nerazzurri di mister Chivu
L’analisi della Ssc Napoli sui prossimi avversari che arrivano al Maradona. Dopo la parentesi di Champions il Napoli di Conte si rituffa in campionato, avversario . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondisci con queste news
Napoli, 23 ottobre - Si inaugura oggi la tre giorni napoletana che ospita la Convention nazionale dei Consulenti del Lavoro. Il Fondo Formazienda sarà presente con un proprio stand e realizzerà un seminario il giorno 24 alle 15 avente come focus le important - facebook.com Vai su Facebook
FOTO SHOW NM - Torino-Napoli, il nostro focus da bordocampo - X Vai su X
Il focus della Ssc Napoli sui nerazzurri - Dopo la parentesi di Champions il Napoli di Conte si rituffa in campionato, ... Scrive forzazzurri.net