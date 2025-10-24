Il giovane tifoso il 6 ottobre 2024 disse: "Non mi taglio più i capelli finché non mettiamo in fila 5 vittorie". Dopo oltre un anno, sul cranio di Frank è cresciuto un bosco e la sua sfida è diventata virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il fioretto di Frank e l'amore per il Manchester United