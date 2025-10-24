Il finale di Stringer Things 5 sarà trasmesso al cinema | la proiezione evento prevista per il 31 dicembre 2025

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale di Stranger Things 5 diventa un evento da grande schermo: l’episodio conclusivo, lungo oltre due ore, sarà proiettato nei cinema americani il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

