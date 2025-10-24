Il film I love Lucca Comics Anteprima sul red carpet di Roma atteso nelle sale a novembre

Una grande festa nella capitale, mercoledì sera, per l’anteprima ufficiale di “I love Lucca Comics & Games“, il film evento dedicato al più grande community event del mondo, presentato nella sezione FreeStyle Arts e in uscita nelle sale italiane dal 10 al 12 novembre. A sfilare sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica e, successivamente, nella suggestiva cornice del Maxxi, insieme al sindaco Mario Pardini, sono stati il regista e sceneggiatore Manlio Castagna, il produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once Andrea Romeo, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore Emanuele Vietina, l’executive producer Giulia Moretti, la scrittrice Licia Troisi, il Country Manager di Asmodee Italia Massimo Bianchini, il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc, il fumettista Roberto Recchioni, il direttore della fotografia Luca Ciuti, la montatrice Ilaria Cimmino e il compositore della colonna sonora Fabio Antonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

