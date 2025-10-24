Il figlio rimase ucciso dalla leucemia gesto di cuore dei genitori e amici per l' Irst | donazione per la ricerca per nuove terapie

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi Piero e Cristina, genitori di Filippo Boschi, giovane cesenate scomparso a causa di una leucemia mieloide acuta, sono stati accolti all’Irst Irccs di Meldola per un incontro con le direzioni dell'istituto e alcuni ricercatori impegnati nello studio di nuove terapie contro i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it



