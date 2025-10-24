Il femminicidio di Ripaberarda Rinviato a giudizio Malavolta Per la Procura torturò la moglie

Inizierà l’8 gennaio 2026 davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Massimo Malavolta. Così ha deciso ieri il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli che ha rinviato a giudizio l’uomo accusato dell’omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Non c‘era Malavolta in tribunale ad ascoltare la decisione del giudice che ha accolto la richiesta del procuratore Umberto Monti. La Procura ascolana gli contesta le accuse di omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato in quanto commesso in danno della propria moglie, nell’ambito del delitto di maltrattamenti, perpetrato con crudeltà, per futili motivi e profittando di una situazione di minorata difesa della moglie che sarebbe stata torturata anche nei dieci giorni precedenti alla notte in cui è stata uccisa: circostanza di cui il marito dovrà rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

