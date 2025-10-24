Il ds giammarioli Ci sono le condizioni per qualcosa di serio
La conferma che in casa Rimini qualcosa si stia muovendo a livello societario la dà Stefano Giammarioli ai microfoni di Tuttomercatoweb. "In questa fase credo che ci siano i presupposti per cominciare a parlare di qualcosa di serio", dice il direttore sportivo che da settimane lavora sotto traccia, senza un contratto, per la cessione del club. "Ci sono momenti di riservatezza che devono essere rispettati – dice – L’attività si svolge regolarmente, i ragazzi si stanno allenando regolarmente. Per quanto riguarda poi le questioni societarie, onestamente non mi sono mai intromesso. So che c’erano delle trattative, ma credo e spero che la presidentessa, signora Scarcella, valuti attentamente con attenzione la società più seria possibile, perché in questo caso c’è bisogno di trasparenza e di gente, di imprenditori che siano totalmente seri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
