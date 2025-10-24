Il ds del Russi Baiocchi | Abbiamo militato 30 anni in serie D ma ora è l’Eccellenza la nostra dimensione A Ferrara andiamo per giocarcela

"Abbiamo festeggiato i 100 anni proprio nel 2025, e la trasferta di Ferrara rappresenta un premio per la nostra società – confessa Federico Baiocchi, direttore sportivo del Russi –. Abbiamo militato 30 anni in serie D, ma ora è l’Eccellenza la nostra dimensione. La nostra è una delle squadre più giovani del campionato: l’obiettivo è la salvezza, la Spal invece non penso avrà problemi a centrare la promozione. Ha superato i problemi fisiologici iniziali di chi ha costruito la squadra in extremis, e ora mi sembra che abbia inserito il turbo. Il Russi? Verremo al Mazza per giocarcela, consapevoli però di affrontare un avversario tanto più forte di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

