Il dramma di Luca stroncato da una malattia a 43 anni | Un esempio per tutti

"La serenità con cui hai saputo vivere e affrontare ogni prova è per tutti noi un esempio da imitare" si legge tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Luca Viviani. Stroncato da una malattia, si è spento nella mattinata di giovedì 23 ottobre, a soli 43 anni.Padre di un figlio e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it