Il dramma di Luca stroncato da una malattia a 43 anni | Un esempio per tutti
"La serenità con cui hai saputo vivere e affrontare ogni prova è per tutti noi un esempio da imitare" si legge tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Luca Viviani. Stroncato da una malattia, si è spento nella mattinata di giovedì 23 ottobre, a soli 43 anni.Padre di un figlio e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dal visionario regista Luca Guadagnino, "After the Hunt: Dopo la caccia" è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, qua - facebook.com Vai su Facebook
Dramma alla Sagra dell'Uva: Domenico Caradonna, carabiniere del gruppo cinofili, muore in piazza. Era papà di una bimba - Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Riporta ilmattino.it