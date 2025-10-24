Il dottor Giuseppe Licitra è il nuovo Direttore sanitario dell’Ospedale Ramazzini di Carpi
Avvicendamento alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, parte di un più ampio percorso di riorganizzazione delle direzioni sanitarie avviato a partire dalla nomina della dottoressa Giulia Ciancia alla Direzione del Presidio Ospedaliero Ausl e alla Direzione sanitaria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
