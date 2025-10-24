Il discorso di Draghi a Oviedo | L’Europa è sotto attacco Serve un federalismo pragmatico

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ottobre 2025 – Il mondo è cambiato, l'Europa è sotto attacco e fatica a rispondere. Ha un'unica via di fronte a sé: “un federalismo pragmatico”  che le permetta di andare avanti sui temi strategici. Mario Draghi torna a parlare del presente e del futuro dell'Europa. Lo fa ad Oviedo, dal Teatro Campoamor, dove è stato insignito del prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale. Il discorso di Mario Draghi. “Maestà, Altezze Reali, Eccellenze, Illustri Premiati, Signore e Signori, È uno straordinario onore ricevere questo premio. Lo accetto non solo con gratitudine, ma con un profondo senso di responsabilità verso un progetto che ha definito la mia vita professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il discorso di draghi a oviedo l8217europa 232 sotto attacco serve un federalismo pragmatico

© Quotidiano.net - Il discorso di Draghi a Oviedo: “L’Europa è sotto attacco. Serve un federalismo pragmatico”

Contenuti che potrebbero interessarti

discorso draghi oviedo l8217europaDraghi e l'Europeismo possibile a Oviedo - Finirà a febbraio l'esperienza di Paolo Savona come presidente Consob e Tajani ha già individuato Maurizio Casasco, deputato FI, come sostituto. ilfoglio.it scrive

discorso draghi oviedo l8217europaUn federalismo pragmatico per salvare l'Europa dalla crisi. Il discorso di Mario Draghi a Oviedo - Un appello per un’Europa più unita e agile, capace di affrontare crisi globali con coalizioni flessibili e progetti condivisi in difesa, energia e tecnologia. Come scrive ilfoglio.it

discorso draghi oviedo l8217europaIn occasione della consegna del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato delle prospettive cupe ... - In occasione della consegna del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato delle prospettive cupe dell’Ue, e dell’ambizione d ... Secondo linkiesta.it

Cerca Video su questo argomento: Discorso Draghi Oviedo L8217europa