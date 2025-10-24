Milano, 24 ottobre 2025 – E se fossimo di fronte al primo incidente Ufo della storia moderna? Un avvenimento tutto italiano che riscriverebbe la storia dell’ufologia ben prima dell’incidente di Roswell del 1947, considerato ad oggi come il ‘capostipite’ in questo senso. Non uno dei tantissimi avvistamenti ma, piuttosto, un vero e proprio ritrovamento. Una faccenda in cui tanti aspetti sono ancora avvolti nel mistero. Scopriamo di più. L’ufo di Magenta: cosa è successo nel 1933?. Iniziamo col dire che, nel giugno del 1933, in un’Italia ancora attraversata dai venti del regime fascista, e più precisamente a Magenta, a pochi chilometri ad ovest di Milano, accadde qualcosa su cui si sarebbe dovuto calare il silenzio per sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il disco segreto di Magenta e gli ‘X-Files’ di Mussolini