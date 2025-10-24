Il disco di Charlie Charles è un festival
Milano, 24 ottobre 2025 – ‘Island Records comunica che ‘La bella confusione’ di Charlie Charles uscirà alle 20.30’. Un annuncio laconico. Ieri, giovedì 23 ottobre, alle 20.30 è uscito su tutte le piattaforme online ‘La bella confusione’. Esattamente 45 minuti prima della prima puntata dei Live di X Factor. Insomma, non proprio la scelta più strategica possibile per spingere un disco. E la verità è proprio questa: l’album di Charlie Charles non ha bisogno di essere spinto. Perché corre veloce, e scorre anche sin troppo veloce, da solo. Un disco che è più un festival che un semplice album. Anzitutto per gli ospiti che il producer ha chiamato per arricchire ogni gemma del disco: Elisa, Mahmood, Bresh, Ernia, Madame, Nayt, Massimo Pericolo, Blanco, Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
