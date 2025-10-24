Il dilemma del doppio Conte | qual è il vero volto del Napoli?

Quante differenze fra la squadra della scorsa stagione e quella attuale: Antonio riuscirà a sistemare le cose?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il dilemma del "doppio Conte": qual è il vero volto del Napoli?

Argomenti simili trattati di recente

Il dilemma di Halloween: carino o spaventoso? Risolto. Gira e cambia look in 2 secondi (tempo record per il tuo pet). Mostra il lato che preferisce il tuo pelosetto! ?Acquista il doppio divertimento! Visita subito il nostro sito! DISPONIBILITÀ LIMITATA! #b - facebook.com Vai su Facebook

M5s, a Roma incontro Conte-Grillo: "Uniti su rilancio, divisi su doppio mandato" - Subito dopo l'estate si terrà il congresso dei 5 Stelle, ma Grillo dice no a Conte sull'abolizione del limite del doppio mandato. Lo riporta tg24.sky.it

Conte: bel dilemma per Meloni in Ue, è incoerente o ininfluente - "Meloni da una parte è tentata di offrire i suoi voti per appoggiare la nuova Commissione e negoziare un importante incarico per l'Italian, venendo a patti con quel ... Lo riporta quotidiano.net