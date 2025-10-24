Il dietologo dei VIP Nicola Sorrentino spiega a TPI perché la dieta Mediterranea fa bene a noi e al Pianeta

La dieta Mediterranea è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2010. Perché è importante? «Perché la dieta Mediterranea cura l’uomo. Si basa sul consumo di frutta e verdura, cereali integrali, proteine magre come il pesce, la carne bianca, i legumi e su alimenti semplici e genuini, colti nella loro stagionalità e ricchi di antiossidanti, micronutrienti e grassi soprattutto insaturi, sia di origine vegetale, contenuti ad esempio nell’olio extravergine d’oliva, sia animale, come nei prodotti ittici. I grassi insaturi, in particolare, prevengono le malattie cardiovascolari mentre i grassi saturi, contenuti ad esempio nei salumi o nella carne rossa, favoriscono l’insorgere di patologie. 🔗 Leggi su Tpi.it

